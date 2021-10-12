Выставка «Вермеер и Рембрандт. Два мастера» откроется 19 октября в Краснодаре
- © пресс-служба Краснодарского краевого зала изобразительных искусств
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
На экспозиции будет представлено более 70 репродукций картин, созданных с помощью техники жикле. Работы сопровождаются историей создания и подробным описанием сюжетов.
Посетить выставку можно до 5 декабря.
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