Выставка «Вермеер и Рембрандт. Два мастера» откроется 19 октября в Краснодаре

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Выставка «Вермеер и Рембрандт. Два мастера» откроется 19 октября в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств.
Выставка «Вермеер и Рембрандт. Два мастера» откроется 19 октября в Краснодаре
  • © пресс-служба Краснодарского краевого зала изобразительных искусств

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

На экспозиции будет представлено более 70 репродукций картин, созданных с помощью техники жикле. Работы сопровождаются историей создания и подробным описанием сюжетов.

Посетить выставку можно до 5 декабря.

Ранее ОТР сообщало, что триптих «Цветы» Михаила Врубеля доставят из Омска в Москву для проекта Третьяковской галереи.

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