Власти ЯНАО договорились о сотрудничестве с Московским политехническим музеем
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В рамках встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия в сфере проведения культурно-образовательных мероприятий, передаёт «Ямал-Медиа».
Как отметил Артюхов, один из приоритетов — дать школьникам возможность всесторонне развиваться.
Как следует из публикации, помочь подрастающему поколению в этом отношении смогут сотрудники музея, которые активно внедряют новые образовательные форматы.
Ранее телеканал «360» сообщал, что новые образовательные центры «Точка роста» открыли ещё более чем в 40 городских округах Московской области. Их число в регионе достигло 242.