Власти ЯНАО договорились о сотрудничестве с Московским политехническим музеем

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) будет сотрудничать с Московским политехническим музеем. Об этом договорились губернатор региона Дмитрий Артюхов и гендиректор учреждения Елена Проничева.

В рамках встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия в сфере проведения культурно-образовательных мероприятий, передаёт «Ямал-Медиа».

Как отметил Артюхов, один из приоритетов — дать школьникам возможность всесторонне развиваться.

Как следует из публикации, помочь подрастающему поколению в этом отношении смогут сотрудники музея, которые активно внедряют новые образовательные форматы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что новые образовательные центры «Точка роста» открыли ещё более чем в 40 городских округах Московской области. Их число в регионе достигло 242.