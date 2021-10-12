На базе культурных учреждений Москвы появятся коммуникационные центры

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На базе культурных учреждений Москвы будут созданы коммуникационные центры.
На базе культурных учреждений Москвы появятся коммуникационные центры
  • © В. Новикова / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Свои предложения горожане могут внести с помощью проекта «Культура рядом» на онлайн-платформе «Город идей» с 19 по 25 октября.

«Это уже 35-й проект, который проходит на платформе «Город идей». Приглашаем москвичей присоединиться к нему и обсудить, какими должны быть коммуникационные центры — новые городские пространства для общения, саморазвития и работы», — сказал Александр Пищелко, руководитель ГКУ «Новые технологии управления».

Как ожидается, единый стандарт для коммуникационных центров разработают к концу 2021 года, а в 2022-м они появятся в каждом районе на базе местных культурных учреждений.

Ранее progorod43 передавал, что новая арт-резиденция откроется в Кирове к 650-летию города.

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