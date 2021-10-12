Прощание с погибшим на сцене Большого театра актёром Кулешом пройдёт 13 октября
- РИА Новости
«Руководством Большого театра было принято решение провести церемонию прощания в атриуме Большого театра», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Отмечается, что театр возьмёт на себя все расходы, связанные с похоронами, и окажет материальную помощь семье погибшего артиста.
Церемония будет закрыта для СМИ.
Кулеш будет похоронен на кладбище Решетниково в Клинском районе Московской области.
Ранее стало известно, что в Большом театре из-за падения декорации во время оперы погиб актёр Евгений Кулеш.