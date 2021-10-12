Прощание с погибшим на сцене Большого театра актёром Кулешом пройдёт 13 октября

Прощание с погибшим на сцене Большого театра России артистом Евгением Кулешом пройдёт в среду, 13 октября, в атриуме Большого театра, сообщает пресс-служба театра. Похоронят его в этот же день.

«Руководством Большого театра было принято решение провести церемонию прощания в атриуме Большого театра», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что театр возьмёт на себя все расходы, связанные с похоронами, и окажет материальную помощь семье погибшего артиста.

Церемония будет закрыта для СМИ.

Кулеш будет похоронен на кладбище Решетниково в Клинском районе Московской области.

Ранее стало известно, что в Большом театре из-за падения декорации во время оперы погиб актёр Евгений Кулеш.