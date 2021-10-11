Синоптики дали предварительный прогноз на октябрь — март в Кировской области

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Кировский центр по гидрометеорологии дал предварительный прогноз на период с октября по март.
Синоптики дали предварительный прогноз на октябрь — март в Кировской области
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Об этом сообщает progorod43.

Специалисты опирались на климатические данные Росгидромета. По мнению экспертов, среднемесячная температура в октябре составит +2...+4 ˚С, а в ноябре — -4...-6 ˚С.

В декабре температура может оказаться ниже средних многолетних значений. Ожидается -9...-11 ˚С.

В январе, феврале и марте прогнозируются средние показатели — -12...-15 ˚С, -10...-12 ˚С, -4...-5 ˚С соответственно.

Как ранее сообщало URA.RU, синоптики предупредили о тумане, гололёде и усилении ветра в Ханты-Мансийском автономном округе.

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