Синоптики дали предварительный прогноз на октябрь — март в Кировской области

Кировский центр по гидрометеорологии дал предварительный прогноз на период с октября по март.

Об этом сообщает progorod43.

Специалисты опирались на климатические данные Росгидромета. По мнению экспертов, среднемесячная температура в октябре составит +2...+4 ˚С, а в ноябре — -4...-6 ˚С.

В декабре температура может оказаться ниже средних многолетних значений. Ожидается -9...-11 ˚С.

В январе, феврале и марте прогнозируются средние показатели — -12...-15 ˚С, -10...-12 ˚С, -4...-5 ˚С соответственно.

Как ранее сообщало URA.RU, синоптики предупредили о тумане, гололёде и усилении ветра в Ханты-Мансийском автономном округе.