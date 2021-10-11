Названы самые популярные города для отдыха осенью

Специалисты сервиса Tvil.ru назвали самые популярные города для отдыха осенью.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Список составлен на основании оплаченных туристами заявок на жильё с 1 октября по 30 ноября. Лидируют Ялта, Сочи и Санкт-Петербург.

По данным экспертов, путешественники бронируют от двух до восьми ночей и тратят на проживание от 1,5 тыс. до 3,7 тыс. рублей в сутки.

Более 50% туристов отправляются в путешествие осенью вдвоём, 21% путешествуют в одиночку, 12% — с семьёй.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления для поездок.