Названы самые популярные города для отдыха осенью

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Специалисты сервиса Tvil.ru назвали самые популярные города для отдыха осенью.
Названы самые популярные города для отдыха осенью
  • AP

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Список составлен на основании оплаченных туристами заявок на жильё с 1 октября по 30 ноября. Лидируют Ялта, Сочи и Санкт-Петербург.

По данным экспертов, путешественники бронируют от двух до восьми ночей и тратят на проживание от 1,5 тыс. до 3,7 тыс. рублей в сутки.

Более 50% туристов отправляются в путешествие осенью вдвоём, 21% путешествуют в одиночку, 12% — с семьёй.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления для поездок.

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