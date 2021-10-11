Виолончелист Рамм рассказал о предстоящем выступлении в Свердловской филармонии

Лауреат конкурса имени П.И. Чайковского, виолончелист Александр Рамм выступит в Свердловской филармонии 3 ноября. В интервью ФАН он рассказал о музыкантах, с которыми сыграет на одной сцене.

Как пишет ФАН, на сцене филармонии музыкант выступит со своими партнёрами по проекту «Звёзды XXI века» — скрипачом Павлом Милюковым и пианистом Филиппом Копачевским.

«Мы знакомы более десяти лет, свёл нас проект «Звёзды XXI века»... С тех пор и с Павлом (Милюковым. — RT), и с Филиппом (Копачевским. — RT) мы не только часто выступаем вместе, но и общаемся вне сцены. Поскольку мы дружим, то нам комфортно вместе играть, находить интересные идеи, обсуждать их и приходить в итоге к общему знаменателю», — рассказал Рамм.

Ранее скрипачка, заслуженная артистка России Мария Сафарьянц в беседе с Nation News рассказала об интересе к русской музыке за рубежом.