В «Фобосе» спрогнозировали дату окончания золотой осени в Московском регионе

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что золотая осень в Московском регионе закончится в среду, 13 октября, при этом резкого похолодания пока не ожидается.
В «Фобосе» спрогнозировали дату окончания золотой осени в Московском регионе
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Об этом сообщает «Радио 1».

Синоптик, в частности, отметил, что предстоящая ночь будет самой холодной на текущей неделе. В столице ожидается 0…+2 °С, по области — от -2 °С до +3 °С.

«Ожидается, что в среду и четверг в связи с приближением атмосферного фронта и небольшого волнового циклона с юга погода в Московском регионе будет облачной и дождливой. Дожди будут затяжными, облака плотными», — сказал специалист.

По его словам, в пятницу и субботу, 15 и 16 октября, вероятность дождей сохранится.

Как ранее сообщало URA.RU, синоптики предупредили о тумане, гололёде и усилении ветра в Ханты-Мансийском автономном округе.

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