В музее-заповеднике Есенина открылась посвящённая поэту выставка
- © Государственный музей-заповедник С.А. Есенина
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
В рамках выставки посетители смогут увидеть более 200 экспонатов.
Отмечается, что Есенин неоднократно бывал на Кавказе.
При этом центральное место в экспозиции занимает тематический блок, посвящённый Ближнему Востоку.
Как ранее сообщало «Крыминформ», дом-музей А.П. Чехова в Ялте впервые представил выставку с предметами одежды, принадлежавшими семье писателя.