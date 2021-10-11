В музее-заповеднике Есенина открылась посвящённая поэту выставка

Государственный музей-заповедник Сергея Есенина в Константинове (Рязанская область) представил выставку «Никогда я не был на Босфоре, я тебе придумаю о нём». Экспозиция приурочена ко дню рождения поэта.

© Государственный музей-заповедник С.А. Есенина

Facebook