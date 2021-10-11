В музее-заповеднике Есенина открылась посвящённая поэту выставка

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Государственный музей-заповедник Сергея Есенина в Константинове (Рязанская область) представил выставку «Никогда я не был на Босфоре, я тебе придумаю о нём». Экспозиция приурочена ко дню рождения поэта.
В музее-заповеднике Есенина открылась посвящённая поэту выставка
  • © Государственный музей-заповедник С.А. Есенина
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

В рамках выставки посетители смогут увидеть более 200 экспонатов.

Отмечается, что Есенин неоднократно бывал на Кавказе.

При этом центральное место в экспозиции занимает тематический блок, посвящённый Ближнему Востоку.

Как ранее сообщало «Крыминформ», дом-музей А.П. Чехова в Ялте впервые представил выставку с предметами одежды, принадлежавшими семье писателя.

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