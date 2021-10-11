Международный фестиваль документального кино откроется 12 октября в Петербурге
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
В программу вошли семь фильмов, посвящённых людям и явлениям, которые оказали заметное влияние на современную культуру. Представлять ленты будут эксперты.
Как отмечается, откроет фестиваль картина «Моби», рассказывающая о знаменитом музыканте.
Также в рамках фестиваля состоятся показы фильмов — победителей национального конкурса.
Завершится Beat Weekend 20 октября.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал о международном фестивале экспериментального кино MIEFF.