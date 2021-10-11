Метеоролог Шувалов заявил о возвращении облачной погоды в Москву в среду

Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.

«Такой роскоши, которую мы наблюдаем все первые числа октября, мы больше не увидим. Солнечная погода без осадков захватит ещё предстоящий вторник, а вот начиная со среды будет облачно, прольётся небольшой дождь», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, в настоящее время на Центральную Россию идёт циклон, поэтому 14 октября может быть очень дождливым днём.

«Сейчас для Москвы большая разница между дневными и ночными температурами, доходящая в отдельные дни до 20 °С. Начиная со среды ночные температуры повысятся, заморозков уже не будет, а дневные температуры понизятся», — сказал Шувалов.

По его словам, ночью ожидается +2...+7 °С, днём +6...+11 °С. Такая температура сохранится до субботы, 16 октября.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что специалисты Гидрометцентра рассказали о погоде на Кубани в начале рабочей недели.