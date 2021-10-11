Синоптики предупредили о гололёде и усилении ветра в ХМАО

Синоптики предупредили о тумане, гололёде и усилении ветра в Ханты-Мансийском автономном округе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Ночью преимущественно без осадков, днём в западных районах небольшие и умеренные осадки смешанного характера. Ветер юго-западный, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью — -3...-8 °С, днём — 0...+5 °С», — заявили синоптики

Туман и гололёд ожидаются 12 и 13 сентября.

Ранее портал «Юга.ру» сообщил, что специалисты Гидрометцентра рассказали о погоде на Кубани в начале рабочей недели.