Метеорологи прогнозируют солнечную погоду на Кубани 11 октября

Специалисты Гидрометцентра рассказали о погоде на Кубани в начале рабочей недели.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Так, в Краснодаре ожидается солнечная погода и до +18 °С. Ночью температура опустится до +9 °С. Днём ожидается северо-восточный ветер со скоростью 1,5 м/с, возможны порывы до 4 м/с.

По краю ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный, 4—9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9...+14 °С, днём +18...+23 °С.

Как ранее передавало информагентство URA.RU, синоптики предупредили о мокром снеге в Челябинской области.