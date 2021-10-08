В работе Facebook произошёл сбой
- globallookpress.com
- © Rafael Henrique / Keystone Press Agency
По данным портала, больше всего жалоб поступает от пользователей из США, Великобритании, Канады, ФРГ и Италии. Также есть жалобы от пользователей соцсети из России.
Представители Facebook заявили, что знают о сбоях в приложениях и работают над восстановлением сервисов. В компании принесли извинения пользователям.
We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.— Facebook (@Facebook) October 8, 2021
Также пользователи сообщили о сбое в работе Instagram.