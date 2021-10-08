В работе Facebook произошёл сбой

В работе социальной сети Facebook произошёл сбой в ряде стран мира. Об этом информирует портал Downdetector со ссылкой на сообщения от пользователей.

globallookpress.com

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По данным портала, больше всего жалоб поступает от пользователей из США, Великобритании, Канады, ФРГ и Италии. Также есть жалобы от пользователей соцсети из России. Представители Facebook заявили, что знают о сбоях в приложениях и работают над восстановлением сервисов. В компании принесли извинения пользователям. We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 8, 2021 Также пользователи сообщили о сбое в работе Instagram.