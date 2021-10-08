В работе Facebook произошёл сбой

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В работе социальной сети Facebook произошёл сбой в ряде стран мира. Об этом информирует портал Downdetector со ссылкой на сообщения от пользователей.
В работе Facebook произошёл сбой
  • globallookpress.com
  • © Rafael Henrique / Keystone Press Agency

По данным портала, больше всего жалоб поступает от пользователей из США, Великобритании, Канады, ФРГ и Италии. Также есть жалобы от пользователей соцсети из России.

Представители Facebook заявили, что знают о сбоях в приложениях и работают над восстановлением сервисов. В компании принесли извинения пользователям.

Также пользователи сообщили о сбое в работе Instagram.

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