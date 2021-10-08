«Херсонес Таврический» принял миллионного посетителя

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе принял миллионного гостя. Им стал турист из Ханты-Мансийска.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу музея.

«Мы ждали миллионного посетителя ещё в 2020 году, но, к сожалению, пандемия нарушила наши планы. Однако мы собрались с силами и сделали это сейчас, ведь прошлый год подарил нам много открытий в плане организационной работы», — заявила директор учреждения Елена Морозова.

По её словам, музей вышел в онлайн-пространство, создал новые электронные викторины, экскурсии.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что фестиваль «Арт-осень» пройдёт в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» с 9 по 15 октября.