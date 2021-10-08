Спасатели предупредили об усилении ветра в ЯНАО до 22 м/с

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Ночью и днём в субботу, 9 октября, в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается усиление ветра. Порывы могут составить 17—22 м/с.
Спасатели предупредили об усилении ветра в ЯНАО до 22 м/с
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Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Жителей призвали соблюдать осторожность. Водителям рекомендуется быть бдительнее на дорогах, воздержаться от дальних поездок. На улице нежелательно приближаться к конструкциям или объектам, которые могут обрушиться под напором ветра.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае в выходные, 9 и 10 октября.

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