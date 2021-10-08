Синоптики предупредили о мокром снеге в Челябинской области

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Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области в ближайшие дни.
Синоптики предупредили о мокром снеге в Челябинской области
  • Pixabay

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС.

«Ночью 10 октября ожидается облачная с прояснением (погода. — RT). Местами небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег, на севере до умеренных», — заявили синоптики.

Температура составит до -1 ˚С.

Снег может пойти и днём в воскресенье. Мокрый снег ожидается также в ночь на 11 октября. Температура воздуха составит до -3 ˚С.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае в выходные, 9 и 10 октября.

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