Панкратов-Чёрный поздравил Куравлёва с 85-летием

Актёр Александр Панкратов-Чёрный поздравил своего коллегу Леонида Куравлёва с 85-летием.

В беседе с ФАН Панкратов-Чёрный отметил, что не раз пересекался с Куравлёвым на съёмочной площадке — оба сыграли в таких лентах, как «Ширли-Мырли» и «Мы из джаза».

«Лёня — это золотой артист, любимый народом. Именно простыми людьми он уважаем, даже в своих отрицательных персонажах настолько обаятелен», — сказал актёр.

Он отметил, что Куравлёв — замечательный человек и прекрасный друг.

«Лёнечке здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. И долгих лет жизни. Такие люди необходимы России, необходимы народу», — заключил он.

Ранее актёр Владимир Шевельков в беседе с Nation News поделился воспоминаниями о съёмках в фильме «Сердца трёх», который вышел в прокат 1 октября 1992 года.