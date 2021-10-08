Панкратов-Чёрный поздравил Куравлёва с 85-летием

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Актёр Александр Панкратов-Чёрный поздравил своего коллегу Леонида Куравлёва с 85-летием.
Панкратов-Чёрный поздравил Куравлёва с 85-летием
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

В беседе с ФАН Панкратов-Чёрный отметил, что не раз пересекался с Куравлёвым на съёмочной площадке — оба сыграли в таких лентах, как «Ширли-Мырли» и «Мы из джаза».

«Лёня — это золотой артист, любимый народом. Именно простыми людьми он уважаем, даже в своих отрицательных персонажах настолько обаятелен», — сказал актёр.

Он отметил, что Куравлёв — замечательный человек и прекрасный друг.

«Лёнечке здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. И долгих лет жизни. Такие люди необходимы России, необходимы народу», — заключил он.

Ранее актёр Владимир Шевельков в беседе с Nation News поделился воспоминаниями о съёмках в фильме «Сердца трёх», который вышел в прокат 1 октября 1992 года.

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