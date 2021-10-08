В «Фобосе» рассказали, как долго продлится солнечная погода в столичном регионе

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что ясная и солнечная погода с ночными заморозками будет в столичном регионе ещё около пяти дней.
В «Фобосе» рассказали, как долго продлится солнечная погода в столичном регионе
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Об этом он рассказал в беседе с НСН.

«Ближайшие пять дней в Москве сохранятся ночные заморозки. Потом, когда облаков станет больше, мы уйдём от ночных заморозков в Москве, но в то же время и дневные температуры понизятся. Это будет уже во второй половине следующей недели. В эти выходные погода ожидается очень хорошая. Солнечная, спокойная, антициклонального типа, с высоким, но уже не с рекордным атмосферным давлением. По ночам в Москве будет 0... -2 °С, по области +1... -4 °С. Днём +10... +12 °С в столице и +8... +13 °С в Подмосковье. И в понедельник такая же будет погода», — отметил синоптик.

По словам Леуса, то тепло, которое стоит в столичном регионе в течение последних дней, и есть долгожданное бабье лето.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области ожидается потепление до +12 ˚С.

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