В Союзе грибников России рассказали, какие грибы можно найти в лесу в октябре

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Председатель Союза грибников России Михаил Вишневский рассказал, какие грибы можно найти в октябре в Москве и Московской области.
В Союзе грибников России рассказали, какие грибы можно найти в лесу в октябре
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

«Продолжают расти маслята, белые грибы, рыжики, лисички, в небольшом количестве идут подосиновики и подберёзовики. Заканчивают плодоносить осенние опята — по ним в этом году вышел хороший урожай», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, начали и ещё некоторое время продолжат расти моховики.

«Из того, что любит холода: рядовка фиолетовая, или синюшка, — большой красивый сине-фиолетовый гриб — и дымчатая говорушка, гриб беловато-серого цвета», — сказал эксперт.

Как отметил Вишневский, из лекарственных грибов в октябре можно найти чагу. Скоро появится вешенка, начал расти зимний опёнок.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова в беседе с ФАН дала рекомендации по употреблению грибных блюд.

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