Опрос: россияне рассказали, куда поедут на новогодние праздники
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- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
Так, самым востребованным направлением оказался Кавказ, куда оформлено 9% авиабилетов от числа всех бронирований.
Далее следуют курорты Сочи (8%), Урал (4%), Кольский полуостров с Мурманском и Кировском (2%), Байкал (1%).
Из зарубежных направлений популярны Грузия и Болгария.
При этом отмечается, что на отечественных курортах россияне намерены отдыхать в среднем неделю, на зарубежных — на три дня больше.
Ранее директор сети турагентств Николай Мельник в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с ценами на курортах.