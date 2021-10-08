Опрос: россияне рассказали, куда поедут на новогодние праздники

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Компания «AliExpress Россия» и сервис Aviasales выяснили, куда жители страны планируют поехать в новогодние праздники.
Опрос: россияне рассказали, куда поедут на новогодние праздники
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

Так, самым востребованным направлением оказался Кавказ, куда оформлено 9% авиабилетов от числа всех бронирований.

Далее следуют курорты Сочи (8%), Урал (4%), Кольский полуостров с Мурманском и Кировском (2%), Байкал (1%).

Из зарубежных направлений популярны Грузия и Болгария.

При этом отмечается, что на отечественных курортах россияне намерены отдыхать в среднем неделю, на зарубежных — на три дня больше.

Ранее директор сети турагентств Николай Мельник в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с ценами на курортах.

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