В Подмосковье представят масштабный проект ко дню рождения Цветаевой

В мемориальном Доме-музее Марины Цветаевой в подмосковном Болшеве представят масштабный проект ко дню рождения поэтессы.

Об этом пишет «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минкультуры.

«Дом-музей реализовал проект к 130-летию со дня рождения Цветаевой, который будет отмечаться в 2022 году», — говорится в сообщении.

Как отметили в музее, в юбилейный год в учреждении ждут посетителей и уже сейчас обновляют мемориальную экспозицию.

Марина Цветаева родилась 8 октября 1892 года.

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