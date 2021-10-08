В Подмосковье представят масштабный проект ко дню рождения Цветаевой

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В мемориальном Доме-музее Марины Цветаевой в подмосковном Болшеве представят масштабный проект ко дню рождения поэтессы.
В Подмосковье представят масштабный проект ко дню рождения Цветаевой
  • © Министерство культуры Московской области

Об этом пишет «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минкультуры.

«Дом-музей реализовал проект к 130-летию со дня рождения Цветаевой, который будет отмечаться в 2022 году», — говорится в сообщении.

Как отметили в музее, в юбилейный год в учреждении ждут посетителей и уже сейчас обновляют мемориальную экспозицию.

Марина Цветаева родилась 8 октября 1892 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в ряде библиотек Московской области появятся велопарковки, бесплатный Wi-Fi, зарядки для смартфонов и ноутбуков до конца этого года.

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