Выставка «Исаак Левитан и его современники» откроется в Краснодаре

Выставка «Исаак Левитан и его современники» откроется в Краснодарском музее имени Коваленко 10 октября.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

В рамках экспозиции будут представлены работы из фондов Государственного Русского музея. Основой экспозиции станут 19 произведений Левитана.

Всего можно будет увидеть около 50 картин, демонстрирующих, как развивался жанр пейзажа в отечественном изобразительном искусстве рубежа XIX—XX веков.

В числе авторов — педагоги, коллеги, соученики, единомышленники и воспитанники Левитана, в том числе Алексей Саврасов, Василий Поленов, Лев Каменев, Аполлинарий Васнецов, Константин Коровин, Михаил Нестеров, Валентин Серов, Игорь Грабарь.

Посетить выставку можно будет до 14 ноября.

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