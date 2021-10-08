В Ассоциации владельцев кинотеатров рассказали о ситуации с ценами на билеты

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин прокомментировал ситуацию с ценами на билеты.

Своим мнением он поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Так, одной из причин роста цен на билеты в кино, по словам Березина, стали ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса и связанные с заполняемостью залов.

Кроме того, во внимание необходимо принять и то, что в российский прокат вышли три крупных блокбастера, на которые фиксируется повышенный спрос.

Напомним, в России состоялась премьера фильма «Веном-2», продолжается прокат фильма «Дюна», а 7 октября в прокат вышел 25-й фильм франшизы о Джеймсе Бонде — боевик «Не время умирать».

Тем не менее, предположил эксперт, вероятность снижения цен в будущем остаётся.

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