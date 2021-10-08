На Кубани в предстоящие выходные прогнозируют до +20 °С

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Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае в выходные, 9 и 10 октября.
На Кубани в предстоящие выходные прогнозируют до +20 °С
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Так, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер около 5—10 м/с, местами порывы до 15—20 м/c.

Во всём крае воздух днём прогреется до +20 °С, ночью температура опустится до +4...+5 °С.

На Черноморском побережье также преимущественно без осадков. Днём синоптики прогнозируют +21 °С, а ночью — около +9...+14 °С.

В Новороссийске предупреждают о сильных порывах ветра — до 18—23 м/c.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области ожидается потепление до +12 ˚С.

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