На Кубани в предстоящие выходные прогнозируют до +20 °С
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- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Так, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер около 5—10 м/с, местами порывы до 15—20 м/c.
Во всём крае воздух днём прогреется до +20 °С, ночью температура опустится до +4...+5 °С.
На Черноморском побережье также преимущественно без осадков. Днём синоптики прогнозируют +21 °С, а ночью — около +9...+14 °С.
В Новороссийске предупреждают о сильных порывах ветра — до 18—23 м/c.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области ожидается потепление до +12 ˚С.