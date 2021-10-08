В Самарской области предупредили о ночных заморозках до -4 °С

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В Самарской области в выходные, 9 и 10 октября, по прогнозу Приволжского УГМС ожидается тёплая осенняя погода, однако ночью возможны заморозки.
В Самарской области предупредили о ночных заморозках до -4 °С
  • Pixabay

Об этом сообщает sova.info.

В ночь на субботу, 9 октября, ожидается морозная безоблачная погода со слабым северо-западным ветром до 8 м/с. Температура воздуха в некоторых районах может опуститься до -4 °С.

Днём — солнечно и без дождей, около +14 °С.

В ночь на воскресенье, 10 октября, ожидаются переменная облачность и снова небольшие заморозки. Днём осадков не ожидается.

Ранее URA.RU передавало, что в Тюменской области ожидается потепление до +12 ˚С.

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