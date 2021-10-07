Писатель Ковалёв-Случевский высказался о присуждении Нобелевской премии по литературе

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Писатель, лауреат Патриаршей литературной премии 2018 года Константин Ковалёв-Случевский прокомментировал присуждение Нобелевской премии по литературе танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне.
Писатель Ковалёв-Случевский высказался о присуждении Нобелевской премии по литературе
  • AP
  • © Frank Augstein

«Это немножко политизированная премия в данном случае, потому что выбрали писателя не по значимости его имени, не по известности, а по тематике... Раньше был другой подход: всё-таки сначала была личность и её вклад в литературу, а на втором месте уже была политическая тема», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

Ковалёв-Случевский не исключил, что тематика, которую затрагивает Гурна в своих книгах, является востребованной в связи с ситуацией с миграцией в Европе.

Возможно, писатель задевает какие-то интересные темы, связанные с контактированием цивилизаций или культур, добавил эксперт.

Ранее писатель и сценарист Дмитрий Глуховский в беседе с «Радио 1» прокомментировал присуждение Нобелевской премии по литературе.

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