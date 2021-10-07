Актёр Дэниел Крейг рассказал о работе с режиссёром Кэри Фукунагой в фильме «Не время умирать» о Джеймсе Бонде.

«С Кэри прекрасно работалось. Это был отличный опыт. Ему удалось привнести в ленту своё особое визуальное восприятие, которое сильно отличается от восприятия других режиссёров, работавших над серией фильмов о Бонде. Вместе с нашим оператором Линусом Сандгреном он сделал особое, ни на что не похожее кино», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, Фукунаге нравятся различные технические устройства, поэтому на съёмках было много гаджетов.

Что касается подготовки, то она проходила так же, как и раньше, отметил Крейг.

«Я старался собрать команду как можно раньше. Мы много трудились над сценарием, и экшен-сцены создавались уже непосредственно по ходу этой работы. Мы стремились заранее начать репетиции, чтобы получить наилучший итоговый результат», — добавил актёр.

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