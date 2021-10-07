Музей «Невская застава» в Петербурге открыли после реставрации

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Музей «Невская застава» в Санкт-Петербурге открыли после реставрации.
Музей «Невская застава» в Петербурге открыли после реставрации
  • ©gov.spb.ru

Об этом сообщают «Невские новости».

Открытие дало старт юбилейным мероприятиям, посвящённым 105-летию Невского района, которое будет отмечаться в 2022 году.

Здание музея построено в 1894 году и является объектом культурного наследия регионального значения. Реставрационные работы проводились с 2017 года.

«Невская застава связана с историей петербургской промышленности. Это один из немногих районов нашего города, в котором сочетаются мощь экономического потенциала и богатое историческое разнообразие. В Невском районе были созданы первые в России паровозы, тракторы, подводные лодки. Он и сегодня славится предприятиями, где создаётся оборонный щит России», — заявил губернатор Александр Беглов.

В 2022 году в музее будет открыта мультимедийная экспозиция «Промышленность Невской заставы», интерактивные экспозиции «Дом для народа» и «Легенда о героях», а также экспозиция-квест.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры планирует отреставрировать 44 дома-памятника в Санкт-Петербурге в 2022 году.

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