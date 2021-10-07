В Ростове-на-Дону предупредили об усилении ветра до 18 м/с

В Ростове-на-Дону в ближайшие два дня ожидается ухудшение погоды.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на городскую администрацию.

В пятницу и субботу, 8 и 9 октября, порывы ветра могут достигать 18 м/с. Есть вероятность обрыва проводов и падения деревьев.

Не рекомендуется приближаться к лёгким постройкам и слабо укреплённым конструкциям. Нежелательно оставлять автомобили рядом с деревьями.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 8 октября.