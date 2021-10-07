В Ростове-на-Дону предупредили об усилении ветра до 18 м/с

Короткая ссылка
В Ростове-на-Дону в ближайшие два дня ожидается ухудшение погоды.
В Ростове-на-Дону предупредили об усилении ветра до 18 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на городскую администрацию.

В пятницу и субботу, 8 и 9 октября, порывы ветра могут достигать 18 м/с. Есть вероятность обрыва проводов и падения деревьев.

Не рекомендуется приближаться к лёгким постройкам и слабо укреплённым конструкциям. Нежелательно оставлять автомобили рядом с деревьями.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 8 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить