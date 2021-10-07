Глуховский прокомментировал присуждение Гурне Нобелевской премии по литературе

Писатель и сценарист Дмитрий Глуховский прокомментировал присуждение Нобелевской премии по литературе танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне.

«Я этого автора до сегодняшнего дня не знал. Но Нобелевский комитет награждает не только писателей, которые приобрели международную известность и при жизни считаются великими. Они видят свою культурную миссию в том, чтобы отыскивать и представлять миру литературу во всём её многообразии», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, теперь у темы последствий колониализма и постколониальных травм появился свой спикер.

Как отметил Глуховский, Гурну выбрала достаточно широкая коллегия, и можно предположить, что у него как минимум интересный подход и определённые литературные достоинства.

Ранее ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал решение Нобелевского комитета.