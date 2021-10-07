Глуховский прокомментировал присуждение Гурне Нобелевской премии по литературе
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«Я этого автора до сегодняшнего дня не знал. Но Нобелевский комитет награждает не только писателей, которые приобрели международную известность и при жизни считаются великими. Они видят свою культурную миссию в том, чтобы отыскивать и представлять миру литературу во всём её многообразии», — заявил он в беседе с «Радио 1».
По его словам, теперь у темы последствий колониализма и постколониальных травм появился свой спикер.
Как отметил Глуховский, Гурну выбрала достаточно широкая коллегия, и можно предположить, что у него как минимум интересный подход и определённые литературные достоинства.
Ранее ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал решение Нобелевского комитета.