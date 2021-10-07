Глуховский прокомментировал присуждение Гурне Нобелевской премии по литературе

Короткая ссылка
Писатель и сценарист Дмитрий Глуховский прокомментировал присуждение Нобелевской премии по литературе танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне.
Глуховский прокомментировал присуждение Гурне Нобелевской премии по литературе
  • © AP Photo/Frank Augstein

«Я этого автора до сегодняшнего дня не знал. Но Нобелевский комитет награждает не только писателей, которые приобрели международную известность и при жизни считаются великими. Они видят свою культурную миссию в том, чтобы отыскивать и представлять миру литературу во всём её многообразии», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, теперь у темы последствий колониализма и постколониальных травм появился свой спикер.

Как отметил Глуховский, Гурну выбрала достаточно широкая коллегия, и можно предположить, что у него как минимум интересный подход и определённые литературные достоинства.

Ранее ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал решение Нобелевского комитета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить