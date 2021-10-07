В Крыму закончил работу седьмой образовательный сезон «Тавриды»
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-газета «Взгляд».
С июня по октябрь в Крыму прошло десять образовательных заездов, которые объединили более 30 арт-школ, молодых деятелей культуры и искусств, которые развиваются в сфере креативных индустрий.
Программа заездов включила интерактивные лекции и практики, воркшопы, мастер-классы, тренинги и творческие лаборатории. Участники встретились с мэтрами театра, кино, музыки, известными арт-менеджерами, галеристами и другими топовыми экспертами креативных индустрий.
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