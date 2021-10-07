Пауло Коэльо рассказал об отношении к критике своих произведений

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Бразильский писатель Пауло Коэльо в ходе пресс-конференции с российскими журналистами рассказал, как относится к критике своих произведений, которые порой называют «слишком простыми».
Пауло Коэльо рассказал об отношении к критике своих произведений
  • © AP Photo/Boris Heger

«Я сам, на самом деле, считаю, что мои книги чрезвычайно просты, потому что (скажу сейчас каламбур!) легко быть сложным. Если посмотреть на мою первую, черновую версию любой книги, которую я когда-либо писал, в ней обычно в пять раз больше страниц, чем в финальной версии моей вёрстки», — заявил Коэльо, отвечая на вопрос RT.

Писатель отметил, что людям присуща «патологическая тяга» к разъяснениям и умничеству.

«Нам это не нужно. Если посмотреть на снег или на солнце, снег — он белый, но красивый. Вот представьте себе, если бы мы жили в мире, где у снега был бы не один цвет — просто белый, который и так красивый, — но сто разных цветов. Это был бы кошмар, как это вообще описывать, как про это говорить? И поэтому я считаю, что простоты на самом деле очень-очень сложно достичь. Любой человек может быть сложным, но объяснить, например, какую-нибудь историю, рассказать так, чтобы читатель сам заполнял пустоты, бреши, пробелы, — этого крайне сложно достичь», — пояснил он.

Коэльо также рассказал, что он не контролировал процесс подготовки новой серии «Коэльо. Избранное».

По словам писателя, процесс издания книги чрезвычайно сложен и потому он не вовлекается в него и полностью доверяет издателю.

«Представьте, во скольких разных странах это выпускается, сколько различных дат, каких-то задач, вёрсток... и так далее. Это, кстати, — между нами — первый раз, когда я вообще вижу, как выглядит русское издание. Я не то чтобы жалуюсь, что я ещё не получил свою копию, но просто говорю, что это всё настолько сложно и долго, что я только вот сейчас её увидел», — подчеркнул автор.

Пресс-конференция состоялась 6 октября и была приурочена к выходу иллюстрированной серии «Коэльо. Избранное» в издательстве АСТ.

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