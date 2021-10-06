Фестиваль «Арт-осень» откроется 9 октября в «Херсонесе Таврическом»

Фестиваль «Арт-осень» пройдёт в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» с 9 по 15 октября.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу музея.

В частности, запланирована презентация культурно-образовательного проекта «Калипсо» в рамках международной культурной программы «Скульптор Эрьзя и весь мир».

Также запланированы пленэры для всех желающих. Наставниками выступят художники Сергей Берлов, Ксения Хидаева, Сергей Грищенко и Елена Лимонова.

Ранее progorod43 передавал, что новая арт-резиденция откроется в Кирове к 650-летию города.