Фестиваль «Арт-осень» откроется 9 октября в «Херсонесе Таврическом»
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу музея.
В частности, запланирована презентация культурно-образовательного проекта «Калипсо» в рамках международной культурной программы «Скульптор Эрьзя и весь мир».
Также запланированы пленэры для всех желающих. Наставниками выступят художники Сергей Берлов, Ксения Хидаева, Сергей Грищенко и Елена Лимонова.
Ранее progorod43 передавал, что новая арт-резиденция откроется в Кирове к 650-летию города.