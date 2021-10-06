Актриса Валерия Кристиансен рассказала о работе в фильме «Осторожно, дети!»

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Актриса Валерия Кристиансен поделилась воспоминаниями о работе в фильме «Осторожно, дети!».
Актриса Валерия Кристиансен рассказала о работе в фильме «Осторожно, дети!»
  • ©kino-teatr.ru

«С детьми, конечно же, сниматься иначе. Иногда они могут тормозить общий процесс, так как фиксация внимания у деток обычно непродолжительная. Поэтому часто они работают небольшими периодами: поработали, отдохнули. Где-то дети начинают хулиганить. Когда они переутомляются, капризничают, не могут выполнить задачу, забывают текст», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам Кристиансен, она играла злую мать и должна была прогнать девятилетнего мальчика, которого об этом почему-то не предупредили. Как отметила актриса, ребёнок испугался и в итоге отказался играть с ней в этой сцене.

«Так мы её и не сняли», — добавила Кристиансен.

Ранее актёр Владимир Шевельков в беседе с Nation News поделился воспоминаниями о съёмках в фильме «Сердца трёх», который вышел в прокат 1 октября 1992 года.

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