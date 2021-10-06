Выставка художников из России, Европы и США откроется 8 октября в Краснодаре

Международная выставка «Как исчезнуть полностью и никогда не быть найденной» откроется 8 октября в Краснодаре.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Среди экспонатов — инсталляции, фотографии, живопись, видео и графика. Их авторами являются художники из России, Швейцарии, Франции, Германии и США.

Ряд работ созданы специально для выставки.

Также запланированы программа с перформансами, воркшопами и встречи с авторами.

Посетить экспозицию можно до 28 ноября.

Ранее ОТР сообщало, что триптих «Цветы» Михаила Врубеля доставят из Омска в Москву для участия в проекте Третьяковской галереи.