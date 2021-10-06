Доходный дом XIX века в Петербурге признали региональным памятником

Доходный дом Натальи Балкашиной на Пушкинской улице в Санкт-Петербурге добавили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Здание построено в 1877 году по проекту гражданского инженера Владимира Славянского. Дом спроектирован для жены статского советника Балкашиной. С 1903 года домом владели её наследники.

В настоящее время здание представляет собой многоквартирный жилой дом.

Как ранее передавало ФБА «Экономика сегодня», Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры планирует отреставрировать 44 дома-памятника в Санкт-Петербурге в 2022 году.