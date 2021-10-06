Метеоролог спрогнозировал погоду в Центральной России на ближайшие недели

Метеоролог Анатолий Цыганков спрогнозировал погоду в Центральной России на ближайшие недели.

В беседе с Nation News он заявил, что в настоящее время над европейской частью страны стоит обширный антициклон.

«За счёт этого ночью погода опускается до -2...-4 °C, днём же термометр показывает температуру +10...+12 °C», — сказал эксперт.

В Москве такая температура продержится до следующей недели. В Санкт-Петербурге давление меньше, на город также давит циклон с Норвежского моря, поэтому погода там более тёплая, но облачность больше.

«Я бы не назвал это бабьим летом. Но в Москве погода стабильная, в Петербурге же она менее стойкая — давление ещё идёт, но уже потихоньку понижается», — отметил Цыганков.

По его словам, в Петербурге всю следующую неделю возможна температура выше нормы на 1 — 2 °C, а в Москве, наоборот, температура опустится ниже нормы на 1 — 2 °C.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.