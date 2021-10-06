Синоптики рассказали о погоде в Тюменской области в ближайшие дни
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Росгидрометцентра.
«С 7 по 9 октября на территории Тюменской области в дневное время установится температура воздуха до +12 ˚С. В ночь с 10 на 11 октября в регионе ожидается похолодание до -3 ˚С», — заявили синоптики.
По прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», в течение недели на территории региона средняя температура воздуха составит +6...+8 ˚С.
Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.