Александра Урсуляк рассказала о сериале «Пингвины моей мамы»

Российская актриса Александра Урсуляк рассказала RT о сериале «Пингвины моей мамы», в котором она исполнила одну из центральных ролей.

Урсуляк пояснила, что эта лента — о молодом человеке, который только становится личностью и ещё полон неуверенности и сомнений.

«Это сериал о наших детях, а значит, о нашем будущем. Для меня он интересен как наблюдение за молодым поколением. Мне кажется, очень важно попытаться их услышать, не отставать от них, понять, что для них важно и где именно мы неправы», — заявила актриса.

По её словам, родители в этом проекте — довольно яркие персонажи.

«Это вымышленные родители, но мне кажется, самое ужасное в том, что вот все мы такие именно и есть… Просто мы настолько не замечаем деталей, мы часто не видим себя со стороны, а для наших детей, для подростков мы выглядим именно так! Мы именно так одержимы своими представлениями о мире, абсолютно не учитывая то, что происходит в душе у детей», — отметила Урсуляк.

Премьера сериала «Пингвины моей мамы» состоялась в онлайн-кинотеатре KION 6 октября.

Главный герой ленты — 15-летний московский школьник Гоша, страдающий от несчастной любви, конфликтов в школе и сложностей в семье. Гоша не находит своего места в родном доме и пытается справиться с одиночеством, выступая в стендап-клубе.

Сценаристом и режиссёром проекта стала Наталия Мещанинова.