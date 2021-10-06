Международный джазовый фестиваль пройдёт в ноябре во Владивостоке
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Фестивальные мероприятия пройдут на различных городских сценах. Основная площадка — Большой зал Приморской краевой филармонии.
Программа предполагает проведение концертов, мастер-классов, творческих встреч.
Отмечается, что фестиваль проводится с 2003 года, ежегодно его посещают более 5 тыс. человек.
Ранее URA.RU сообщало, что на фестивале «Ночь музыки», который состоится в Екатеринбурге 22 октября, введут ограничения для посетителей.