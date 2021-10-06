Международный джазовый фестиваль пройдёт в ноябре во Владивостоке

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Международный джазовый фестиваль состоится во Владивостоке 5—15 ноября.
Международный джазовый фестиваль пройдёт в ноябре во Владивостоке
  • © primfil.ru

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Фестивальные мероприятия пройдут на различных городских сценах. Основная площадка — Большой зал Приморской краевой филармонии.

Программа предполагает проведение концертов, мастер-классов, творческих встреч.

Отмечается, что фестиваль проводится с 2003 года, ежегодно его посещают более 5 тыс. человек.

Ранее URA.RU сообщало, что на фестивале «Ночь музыки», который состоится в Екатеринбурге 22 октября, введут ограничения для посетителей.

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