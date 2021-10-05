Аналитик Бадьянов прокомментировал сбой в работе соцсетей

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов прокомментировал сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

«То, что есть возможность такого масштабного падения сети на долгий период, ставит вопрос о защищённости интернета. При нынешнем уровне развития технологий и влияния их на нашу жизнь, если подобное произойдёт в будущем, это может иметь самые серьёзные последствия для мировой экономики», — сказал Бадьянов.

4 октября сообщалось, что высокотехнологичный фондовый индекс NASDAQ упал более чем на 2,3% на фоне сбоев в работе ведущих соцсетей в мире.

Кроме того, в беседе с газетой «Известия» Бадьянов выразил мнение, что работодатели в перспективе могут начать покидать Facebook и мессенджеры, что скажется на конечной выручке и прибыли.

Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.