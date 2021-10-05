Алексей Герман — младший прокомментировал полёт киноэкипажа в космос

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Режиссёр Алексей Герман — младший прокомментировал полёт съёмочной группы фильма «Вызов» в космос.
Алексей Герман — младший прокомментировал полёт киноэкипажа в космос
  • РИА Новости

«Я считаю, что это очень смелый поступок. Я горжусь тем, что знаком с режиссёром Климом Шипенко, они молодцы. Я бы так не смог никогда и не думаю, что так бы смог хоть кто-то из моих знакомых», — заявил он в беседе с ФАН.

Герман-младший выразил надежду, что у экипажа всё получится.

Ранее космонавт Сергей Рязанский в беседе с НСН рассказал, с чем столкнутся в космосе участники киноэкипажа — режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

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