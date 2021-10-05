Космонавт Рязанский назвал трудности, с которыми столкнётся группа фильма «Вызов» на орбите

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Космонавт Сергей Рязанский рассказал, с чем столкнутся в космосе участники киноэкипажа — режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, которые 5 октября стартовали на Международную космическую станцию (МКС) для съёмок фильма «Вызов».
Космонавт Рязанский назвал трудности, с которыми столкнётся группа фильма «Вызов» на орбите
  • © РИА Новости / Pool

Об этом он рассказал в беседе с НСН.

«Они поймут, что это удивительный опыт. Перегрузки, конечно, будут, но не такие сильные… У ребят самым главным будет адаптация к условиям невесомости. Понятно, что их полёт продлится не полгода, а в районе 10—12 дней, поэтому им главное адаптироваться и постараться выполнить задачу. На станции много других задач и ребятам придётся вклиниваться в их расписание, но там и командир очень опытный — Антон Шкаплеров, и другие коллеги, которые находятся на МКС, конечно, помогут», — рассказал космонавт.

Ранее лётчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко прокомментировал идею съёмок фильма в космосе. В беседе с Inforeactor он отметил, что съёмки в космосе целесообразны, но вопрос в том, насколько это экономически окупится.

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