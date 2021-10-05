Синоптики предупредили о сильных дождях на Кубани

Синоптики Краснодарского гидрометцентра предупредили о сильных дождях в регионе во вторник, 5 октября.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Ветер 7—12 м/с, местами порывы до 15—20 м/с.

Температура воздуха составит +10...+15 °С днём, +6...+11 °С ночью.

На Черноморском побережье облачная с прояснениями погода. Местами дождь с грозой. Днём +13...+18 °С, ночью +7...+12 °С.

Ветер 9—14 м/с, на участке от Анапы до Геленджика — 17—22 м/с, в районе Новороссийска — 20—25 м/с с порывами до 27—32 м/с.

Ранее доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг в беседе с «Радио 1» дал советы по борьбе с осенней хандрой.