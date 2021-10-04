«ВКонтакте» не фиксирует сбои в работе соцсети

Российская социальная сеть «ВКонтакте» не фиксирует сбоев в своей работе, все сервисы функционируют нормально.

«Все сервисы и продукты «ВКонтакте» работают — сбоев или других проблем нет», — приводит РИА Новости сообщение соцсети.

В понедельник, 4 октября, были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые наблюдаются во всём мире.

Также о неполадках стали сообщать пользователи других сервисов.

Высокотехнологичный фондовый индекс NASDAQ упал более чем на 2,3% по состоянию на 21:00 мск на фоне сбоев в работе ведущих соцсетей в мире.