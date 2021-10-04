Кинооператор Юрий Райский умер в возрасте 66 лет

Российский кинооператор и актёр Юрий Райский, являвшийся одним из создателей криминального телесериала «Бригада», скончался в возрасте 66 лет.

«Ушёл от нас наш друг, кинооператор Юрий Райский. Вечная наша память», — написал в Facebook коллега Райского, оператор Владимир Денисов.

Юрий Райский — заслуженный деятель искусств Российской Федерации. В 1997 году окончил операторский факультет ВГИКа.

В 1987 году Райский снял свою первую полнометражную картину «Брод». Участвовал в съёмках таких фильмов, как «Бой с тенью», «Бригада», «Орда», «Доктор Рихтер» и других.