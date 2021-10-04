Кинооператор Юрий Райский умер в возрасте 66 лет

Короткая ссылка
Российский кинооператор и актёр Юрий Райский, являвшийся одним из создателей криминального телесериала «Бригада», скончался в возрасте 66 лет.
Кинооператор Юрий Райский умер в возрасте 66 лет
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Ушёл от нас наш друг, кинооператор Юрий Райский. Вечная наша память», — написал в Facebook коллега Райского, оператор Владимир Денисов.

Юрий Райский — заслуженный деятель искусств Российской Федерации. В 1997 году окончил операторский факультет ВГИКа.

В 1987 году Райский снял свою первую полнометражную картину «Брод». Участвовал в съёмках таких фильмов, как «Бой с тенью», «Бригада», «Орда», «Доктор Рихтер» и других.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить