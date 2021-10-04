Триптих Врубеля «Цветы» доставят из Омска в Москву для участия в проекте Третьяковки

Триптих «Цветы» Михаила Врубеля доставят из Омска в Москву для участия в проекте Третьяковской галереи.

Об этом сообщает ОТР.

«Отдельные произведения триптиха — крайние плафоны — принимали участие в различных выставочных проектах, а центральный традиционно остаётся на своём месте. Теперь все три части отправятся на выставку в Третьяковскую галерею», — заявила Фарида Буреева, директор Омского музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля.

В Москве планируется выставить более 300 произведений Врубеля из 14 отечественных и зарубежных музеев.

Ранее газета «Известия» сообщала, что выставка Ильи Репина «Живописать русскую душу» откроется 5 октября в парижском Музее Пети-Пале.