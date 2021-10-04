Севастополь принял более 2 млн экскурсантов с начала года

В Севастополе заявили о росте числа граждан, приезжающих в город на экскурсии.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Около 2 млн экскурсантов — это значительное увеличение по сравнению с 2019 годом. И здесь мы предвидим: осенняя пора часто используется для этого вида туризма — экскурсионного, познавательного. Поэтому эти цифры ещё точно будут расти», — заявила вице-губернатор Мария Литовко на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Ранее, как передавало ФБА «Экономика сегодня», глава Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал о туристическом потенциале культурного центра «Остров фортов».