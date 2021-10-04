В «Эксмо» прокомментировали ситуацию с пиратством в книжной отрасли

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Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьёв прокомментировал ситуацию с пиратством в книжной отрасли.
В «Эксмо» прокомментировали ситуацию с пиратством в книжной отрасли
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

«За прошлый год чтение увеличилось где-то суммарно больше чем на 50%, при этом книжный рынок даже упал в прошлом году. Мы понимаем, что это чтение в первую очередь увеличилось за счёт пиратства. Мы, конечно, рады, что люди больше читают, это прекрасно, но пока, к сожалению, доля пиратского контента ещё очень высокая», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, крупные соцсети и сервисы недостаточно хорошо борются с нарушениями, а часть аудитории приходит на такие площадки специально, чтобы получить пиратский контент.

Ранее писатель-фантаст Вадим Панов в беседе с НСН рассказал о значении литературных премий.

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